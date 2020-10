Vice de Pátio, Aylon diz que é tempo de construir pontes

A construção de pontes para que Rondonópolis continue avançando. Essa é a tônica do candidato a vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda (PSD), na chapa encabeçada pelo prefeito que busca a reeleição, José Carlos do Pátio (SD). Segundo ele, o prefeito vive uma nova fase e, diante da grandeza de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), tem focado sua atuação em áreas estruturantes, visando o futuro do município.

“O prefeito Zé do Pátio arrumou a casa, fez muito pela saúde, pela educação, pela economia e a área social até aqui. Basta andar pela cidade que vemos o canteiro de obras que ela se tornou. Mesmo com a pandemia, Rondonópolis não parou de gerar emprego, renda, oportunidade atendendo empregados e empregadores em todos os setores. Nesse novo projeto, no qual estou inserido, acreditamos que será a hora de avançar ainda mais. E a reeleição é o mecanismo legítimo para isso”, afirmou o empresário e candidato a vice-prefeito, durante entrevista na emissora de rádio, na manhã desta terça-feira (13).

Aylon reforçou que acredita no potencial da cidade e que pode dar sua contribuição para que ela cresça e se desenvolva ainda mais, inclusive devido a sua representatividade no setor empresarial e agropecuário. Segundo ele, o prefeito vê a necessidade de ter ao lado pessoas que complementem sua visão de gestão pública.

“Vim para agregar, somar. Um dos pontos fortes do prefeito Zé do Pátio é que ele ouve as pessoas, se preocupa com o ser humano e isso norteia sua gestão. Venho com a visão do empregador, do empresariado e com a humildade de quem também já foi empregado um dia. Agora, não basta apenas querer mudança, criticar e achar que vai conseguir transformar o público em privado. Os princípios da gestão pública são regidos por lei e devem ser respeitados. Não se pode induzir o eleitor ao erro. Para ser um gestor público é necessário também articulação e bom trâmite em todas as esferas do poder. O nosso grupo tem isso. Além do próprio Zé Carlos, temos o PSD com o senador Carlos Fávaro, o deputado Nininho, além de todos os demais aliados que ajudarão na boa governabilidade de Rondonópolis”, pontuou.

No último final de semana, o candidato a vice acompanhou o prefeito em reuniões em diversas áreas da cidade e também percorreu os distritos industriais. “Estamos ouvindo as pessoas, vendo a satisfação que têm em tantos avanços. Claro que há avanços necessários, estamos cientes disso e, por isso, pedimos o voto de confiança”, disse Aylon.