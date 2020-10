Victória Villarim é eliminada de A Fazenda 12

A Fazenda 12 chegou ao fim para Victória Villarim! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (29) com19,24% dos votos. A modelo perdeu a disputa contra Lipe Ribeiro e Tays Reis pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

A sétima formação de Roça, que aconteceu na terça-feira (27), fugiu do tradicional e começou com o Lampião do Poder. Com a Chama Verde, Biel “comprou” a indicação do Fazendeiro Juliano por R$20 mil e mandou Lipe para a Roça. Já Victória foi a peoa mais votada da sede, com 6 votos. A modelo puxou a miss Jakelyne da baia. Tays não foi salva por nenhum dos peões e ocupou o quarto banco. Mas, com o Poder da Chama Vermelha, Victória trocou a quarta roceira por Raissa.

Na quarta-feira (28), o apresentador Marcos Mion invadiu a sede de A Fazenda 12, para informar aos peões que o Poder da Chama Vermelha foi anulado, devido o descumprimento de regras. De acordo com a direção do programa, após uma avaliação detalhada, foi averiguado que Biel passou informações importantes sobre o conteúdo do poder. Como dito desde o início por Mion, esta atitude é proibida. Por isso, Tays voltou a ocupar o lugar de Raissa na Roça.

Após uma Prova do Fazendeiro que exigiu sorte, precisão e estratégia dos nossos peões, Jakelyne saiu vitoriosa e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação.

No reality, Victória mostrou que pode ser meiga, mas que também não deixa que pisem em seu calo! Após alguns comentários sobre sua falta de posicionamento, a peoa escolheu lados e enfrentou os participantes que julgou estarem errados.

Com os animais, a modelo foi só amores, mostrando todo o seu lado doce. Já com os peões, Victória contruiu amizades e descontruiu outras. No início do confinamento, a peoa se aproximou de Jojo, Lipe e Mateus, mas, com o derrorer dos dias, os participantes foram trocados por Biel, Juliano, Luiza e Mirella.