Vídeo mostra investida de comerciante contra jovem que buscava por emprego

A reportagem do Agora MT teve acesso a parte do vídeo extraído pela Polícia Civil do sistema de segurança de uma loja de Cuiabá.

A gravação foi solicitada após uma jovem denunciar que foi vítima de assédio ao participar do que seria uma entrevista de emprego.

Ela contou no depoimento que chegou ao local e o suspeito pediu para ela vestir o uniforme da empresa. Quando voltou do vestiário ele se aproximou, passou a tocar nela e diante das negativas ele a puxou e colocou na mesa.

Mas uma vez, ele tenta acariciar a vítima, que nitidamente balança a cabeça recusando o assédio. Por fim, ele ainda tenta abrir as pernas da moça, que começa a chorar.

As gravações estão com a Polícia Civil, que investiga o caso. O suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado na audiência de custódia. Ele já responde a um outro processo, desde 2009, pelo mesmo crime.

A Polícia Civil descobriu que o suspeito teria entrevistado outras 25 mulheres no mesmo período que foi denunciado pela jovem. A suspeita é que outras vítimas possam estar com medo de denunciar.