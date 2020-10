“Vou fazer minha própria defesa e sou candidato ao senado”, garante Pedro Taques

O ex-governador de Mato Grosso, Pedro Taques, candidato a senador na disputa suplementar pelo Solidariedade, garantiu que segue no pleito mesmo com o indeferimento do registro de candidatura por parte da Justiça Eleitoral.

A posição foi anunciada em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (26) no diretório do partido em Cuiabá.

“Tenho o direito de recorrer, como qualquer cidadão”, enfatizou Taques reforçando que a Justiça teria levado em consideração uma multa aplicada a ele de R$ 50 mil por supostas irregularidades na “Caravana da Transformação” em 2018.

“A decisão que aplicou esta multa, que sequer tenho dinheiro pra pagar, é de primeira instância, cabe recurso, ou seja, não há uma condenação definitiva”, explicou Pedro Taques.

A Caravana da Transformação foi um programa realizado pelo governo do estado de Mato Grosso entre os anos de 2016 e 2018 e realizava cirurgias de cataratas em centros clínicos móveis que viajavam o interior do estado. A suspeita é que o estado tenha pago por procedimentos não realizados.

“Vou fazer minha própria defesa oral amanhã no Tribunal Superior Eleitoral e o cidadão Matogrossense pode ter certeza que meu nome estará na urna”, concluiu o ex-governador.