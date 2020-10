Wesley Torres propõe captar água do Sepotuba para resolver falta d’água

O candidato a prefeito da cidade de Tangará da Serra, Wesley Lopes Torres, da coligação “Coragem pra seguir mudando” (MDB, SD e PP), afirmou que caso eleito, irá melhorar a situação do fornecimento de água encanada para a população, captando o líquido direto do Rio Sepotuba. Ele foi entrevistado pela TV Vale, afiliada da Rede Record na cidade, e também falou de suas propostas para a saúde, educação e geração de emprego e renda.

Filho de família tradicional na política local, Wesley Torres diz que pretende dar continuidade à atual gestão, da qual faz parte. “Minha candidatura representa essa gestão que Tangará experimentou e agora está querendo que se mantenha. Uma gestão limpa e correta”, afirmou.

Ele respondeu a uma pergunta sorteada pelo próprio candidato sobre o tema “água”, tema bastante sensível para a população da cidade, que sofre a anos com a escassez de água tratada nas torneiras das residências. “Nós conseguimos num primeiro momento organizar a casa e resolvemos um problema que nós tínhamos com eletricidade, com parte elétrica, com motores. O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) não tinha sequer carros para atender á população. Nós compramos 36 veículos”, contou o candidato.

Num segundo momento, ele conta que foram construídos lagos para armazenar água, para evitar crises no abastecimento da cidade em períodos de seca, contando que o passo seguinte será a captação de água direto do Rio Sepotuba. “O projeto já está pronto, o dinheiro já está na conta da prefeitura”, afirmou Wesley Torres.

Ele destacou ainda pontos de seu plano de governo, como a saúde, propondo lutar junto ao Governo do Estado pela viabilização de um hospital regional na cidade, o que seria possível com o estado assumindo o hospital municipal, que segundo Wesley Torres, já teria toda a estrutura necessária para a realização de cirurgias de média e alta complexidade, em troca de um hospital da criança, que atenderia a baixa e média complexidade.

Ele ainda falou de suas propostas para a área da educação, afirmando que pretende investir na formação continuada dos professores e de suas propostas para a geração de emprego e renda para a população no pós-pandemia, fortalecendo o comércio local.

Assista a íntegra da entrevista: