Whindersson pede que fãs usem máscara ao tirarem fotos com ele

Whindersson Nunes fez um pedido importante para aqueles que admiram o trabalho dele. O youtuber solicitou que os fãs permaneçam usando a máscara quando o abordarem para pedir fotos, selfies e autógrafos.

Ele reforçou a importância da proteção por conta da pandemia de covid-19.

“Geralmente, quando a galera me vê, pede para eu tirar a máscara para tirar a foto, para a pessoa saber que sou eu. Então, eu peço para que você fique com a máscara, já que você sabe quem é você. Se você ficar com a máscara, você já me ajuda”, declarou Whindersson nas redes sociais.

“Eu estou gravando pelo Brasil e não posso pegar covid-19. Se eu pegar, tem que parar todos os projetos, não pode expor ninguém, entendeu? Aqui a gente faz tudo direitinho”, completou.

O youtuber ainda declarou que não tem problema em atender os pedidos, desde que seja feito com segurança.

Whindersson não deu detalhes do projeto, porém, na quarta-feira (21), se encontrou com a cantora Joelma em Belém, no Pará. Ele compartilhou registros do passeio no Instagram.