Xanddy e Carla Perez renovam votos de casamento

Xanddy e Carla Perez viajaram para o Havaí, nos Estados Unidos, para celebrar os 19 anos de casamento e aproveitou a viagem para renovar os votos do matrimônio.

A cerimônia aconteceu no fim de tarde em uma praia da ilha paradisíaca.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou um vídeo do momento especial.

“Votos renovados. Um pedacinho da nossa cerimônia de renovação. Fizemos uma live fechada apenas para alguns familiares e quero dividir aqui com vocês”, escreveu na legenda.

Carla, por sua vez, se declarou ao marido no perfil dela no Instagram: “Te conheci há 21 anos e desses, estamos casados há 19 anos para honra e glória de Deus. Te amo e sou grata a Deus por ter me presenteado com o marido mais amoroso, cuidadoso, super protetor, super pai, lindo, maravilhoso e gostoso! Bodas de Água-Marinha, essa pedra é preciosa e bem resistente, tem tudo a ver com nós”.