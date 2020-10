Zé do Pátio deve trocar seu vice a qualquer momento

Circulam nos bastidores da política local a informação de que o prefeito José Carlos do Pátio (SD), candidato à reeleição, deve mesmo trocar o seu vice, Aylon Arruda, que é indicação do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho. O candidato a vice teve problemas com o registro de sua candidatura e tem que ser substituído até a próxima segunda-feira (26), sob risco de Pátio ficar de fora do pleito municipal deste ano.

O assunto já vem sendo debatido no final de semana passado e já surgiram inclusive nomes, como o da professora universitária aposentada Laci Alves, esposa do ex-vereador Olímpio Alvis, que foi unanimemente aclamada como um excelente nome, mas a própria não aceitou a indicação e sequer está filiada a um partido político.

A segunda alternativa debatida seria do companheiro de partido de Pátio, Paulo José, ex-secretário de Habitação e atualmente representante do Município em Brasília. Outra possibilidade seria a indicação de um nome com perfil parecido com o de Aylon Arruda, empresário do ramo do agronegócio.

Até o momento ainda não há uma definição sobre esse nome, mas é certo que a troca deve acontecer nas próximas horas ou dias, pois o prazo final para a troca do vice é o dia 26, o que não acontecendo poderá retirar o atual prefeito do pleito. Vamos aguardar…