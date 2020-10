Zé do Pátio e Aylon Arruda lideram ato da militância na Grande Vila Operária

Em um grande ato de campanha organizado pela Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social, centenas de apoiadores da candidatura de José Carlos do Pátio (SD) a prefeito foram às ruas da grande Vila Operária, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), na manhã deste sábado (24). Liderados pelo prefeito que busca à reeleição e pelo candidato a vice em sua chapa, o empresário Aylon Arruda, juntamente com a primeira-dama, dona Neuma, candidatos a vereador participaram em peso da caminhada ao lado de moradores e militantes.

Na saída da caminhada, na Praça Bom Jesus, o prefeito convocou a militância para intensificar o trabalho a partir de agora. “Eu acredito em nossa militância. Precisamos estar unidos até o dia da eleição [15 de novembro], porque eles [os adversários] não aceitam que estamos na frente. Vai ser bombardeio contra nós. E precisamos ter muita humildade no coração para continuar nossa caminhada. É briga dura que vai ser a partir de agora”, disse o prefeito, para uma militância aguerrida e entusiasmada, que iniciou a visita aos bairros da grande Vila Operária pela Avenida Castelo Branco.

Falando em um microfone, Zé do Pátio cumprimentou os moradores e destacou que na Grande Vila Operária a rede de esgoto está praticamente 100% concluída. “A Vila Operária está bonita. Todas as escola estão reformadas, postos de saúde reformados. Temos aqui seis creches, vários PSFs, recapeamos toda a Vila, estamos fazendo o Centro Social Urbano, reformamos o miniestádio Pinheiro e estamos finalizando o Mané Garrincha. Colocamos lâmpadas de LED em todo o centro e vamos colocar em todos os bairros também”, destacou o prefeito, que aproveitou para lembrar que está sendo construindo um PSF novo na Vila Operária e outro no Jardim Sumaré.

Durante a caminhada, o prefeito anunciou que deverá finalizar na próxima semana a instalação da rede de esgoto no Legeadinho e no Jardim das Flores, assim como a conclusão do asfaltamento no bairro Carlos Bezerra. “Eu quero comunicar a vocês que a nossa gestão vai deixar a Vila Operária com 100 por cento de rede de esgoto e com 100 por cento de asfalto”, afirmou, informando, ainda, que a prefeitura está instalando quadras de areia para a prática de esportes em vários pontos da região, como no Jardim Tropical e na Praça Bom Jesus.

Durante a fala do prefeito, uma das moradoras da Vila Operária, dona Maria das Graças, reafirmou sua confiança no candidato. “Eu moro aqui na Vila Operária e posso garantir que o senhor é um prefeito que realiza as obras que a população precisa. Conte comigo, prefeito”, disse a moradora.

”TAPETÃO”

Depois de o prefeito José Carlos do Pátio ter o registro de sua candidatura deferido pela Justiça Eleitoral na sexta-feira (23), na manhã deste sábado (24) foi a vez de o candidato Aylon Arruda (PSD) ter seu nome confirmado para disputar como vice na chapa majoritária da Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social (PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB, Solidariedade e PV). Ao lado de Zé do Pátio, Aylon falou com a militância e disse que, embora os adversários tenham tentando tirá-lo do processo eleitoral no “tapetão”, não tiveram sucesso. “Tentaram impugnar a candidatura do prefeito José Carlos do Pátio e a minha candidatura, mas o bem sempre vence o mal. E hoje a justiça de Deus foi feita e nós deferimos o nosso registro”, disse Aylon Arruda.

Aylon aproveitou para conclamar a militância. “O momento agora é de nos fortalecer, fortalecer a militância e os vereadores. Vamos ter a maior vitória que Rondonópolis já viu. Agora não é só pra ganhar, vamos ganhar com diferença muito grande. Vamos mostrar que ganhamos limpo, trabalhando, conquistando a população e não jogando sujo. O que depender do Aylon Arruda para ajudar o prefeito a levar esta cidade a patamares ainda mais altos, pode ter certeza que nós vamos contar”, afirmou.

SÃO JOSÉ E SERRA DOURADA

A caminhada da “Onda 77” seguiu em direção ao bairro Conjunto São José, região que apresenta também um grande número de obras da gestão José Carlos do Pátio. Além das lâmpadas LED já instaladas na avenida principal do bairro e em outras ruas, a atual administração reformou e climatizou o posto de saúde, instalou uma academia popular, reformou a Escola CPAC, e está concluindo a reforma da creche João Paulo. O prefeito Zé do Pátio aproveitou para cobrar de seus adversários políticos ligados ao governo do Estado a reforma da Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos. “Onde estão nossos adversários, que dizem ser do Conjunto São José e não trouxeram nada para o conjunto? No nosso governo também entregamos escrituras de títulos de propriedade”, acrescentou o prefeito.

Na caminhada pelas ruas do Bairro Serra Dourada, o prefeito destacou também várias obras realizadas na região pela sua gestão, como a reforma da Escola Municipal Professora Dulcinéia Cascão Barbosa, a quadra do CAIC, a instalação de uma academia popular, a construção do salão comunitário. “Fizemos a reforma do posto de saúde no Serra Dourada, quadra coberta, o asfalto do Nova Era e do Liberdade. Estamos fazendo o posto de saúde do Marechal Rondon. E os nossos adversários, o que eles falam? Só criticam”, questionou.