Zé do Pátio é multado por campanha antecipada

O prefeito e candidato à reeleição José Carlos do Pátio (SD) foi condenado a pagar uma multa de R$ 5 mil por conta de ter publicado um vídeo em suas redes sociais no dia 25 de setembro, quando ainda não estava liberado o período eleitoral, onde nitidamente pedia votos. A multa foi aplicada pela juíza eleitoral Milene Aparecida Pereira Beltramini atendendo a uma representação do também candidato a prefeito de Rondonópolis, Luiz Fernando Carvalho (Republicanos), da coligação “Chegou a Hora de Mudar”.

Nome a ser batido no páreo, por conta de sua popularidade e por ter a máquina pública municipal a seu favor, Pátio é o candidato com mais visibilidade e com eleitorado cativo, mas a sua pressa em correr atrás do voto popular acabou por lhe gerar essa dor de cabeça e um significativo prejuízo financeiro.