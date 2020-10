Zé Márcio Guedes diz que Leitão será senador municipalista

Candidato a suplente de senador na chapa do tucano Nilton Leitão, da coligação Mato Grosso por Inteiro (PSDB, DEM e PL), o ex-vereador rondonopolitano José Márcio Guedes diz que a pauta municipalista adotada pela chapa foi uma das principais causas da sua motivação para aceitar entrar na disputa. “A formação dessa chapa realmente me motiva, na medida em que a gente consegue agregar uma representatividade que contempla todo o estado de Mato Grosso por inteiro. Além disso, me motivo por uma característica presente tanto em Nilson Leitão, tanto em Jayme Campos, que é um dos principais apoiadores da nossa chapa, e também do Wellington Fagundes. Os três têm uma característica municipalista”, afirmou.

Dessa forma, ele defende o fortalecimento os municípios como forma de melhorar a qualidade de vida da sua população. “E também temos na chapa a presença do ex-senador e ex-governador Julio Campos, que com seu histórico também tem essa mesma característica. Então, nós estamos motivados a fortalecer os municípios de Mato Grosso para que a gente possa prestar ao cidadão de Mato Grosso um serviço público de melhor qualidade”, concluiu Zé Márcio, como é conhecido.