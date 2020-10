Zezé Di Camargo e Luciano anunciam show presencial

Zezé Di Camargo e Luciando acabam de anunciar o primeiro show com a presença de público após uma longa temporada longe dos fãs devido à pandemia. A dupla vai comemorar o aniversário dos 29 anos de carreira no dia 19 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa dos artistas, a apresentação irá contar com um rigoroso protocolo de segurança. À porta, todos os convidados terão suas temperaturas testadas por termômetros à distância, e a plateia terá apenas lugares disponíveis com distanciamento entre as cadeiras, além de ingressos para camarotes.

O show começará pontualmente às 21h, duas horas após a reabertura das portas, para que a casa possa estar vazia às 23h, atendendo a normas da prefeitura de São Paulo.

A apresentação também é uma espécie de contagem regressiva que conduz a dupla para a celebração dos 30 anos de história. Zezé e Luciano já estão em estúdio gravando uma websérie de cinco episódios que abrirá as comemorações da data. Entre relatos, memórias e revelações de um passado do qual se orgulham, os irmãos recebem, a cada episódio, um convidado ou convidada para uma nova parceria musical.

A trilha inclui Marília Mendonça, com Você Não é Mais Assim; Thiaguinho, com Dois Corações e Uma História; Luan Santana, com É o Amor, e Ivete Sangalo, que deverá cantar com eles Diz Pro Meu Olhar. Em breve, outro amigo integra o time de feat.