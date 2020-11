2º na pesquisa Ibope, Luizão diz que é hora de “enterrar” velha política

O candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), comentou o resultado da pesquisa Ibope/A Tribuna, divulgada nessa quarta-feira (4), que o coloca em segundo lugar em todos os cenários. Forte opositor do prefeito e candidato à reeleição José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), ele diz considerar ser a hora de “enterrar” o que chama de velha política.

Para ele, a pesquisa eleitoral mostra a aceitação dos eu nome e também a insatisfação com os rumos atuais da política local. “A pesquisa do Ibope revela que chegou a hora de unir Rondonópolis em torno de um projeto, como a gente diz, que traga esperança, que traga desenvolvimento e oportunidade para todos, para que possamos crescer através de uma gestão séria, com honestidade. Que rompa com as velhas práticas da política. E esse momento é agora, a hora da gente vencer a velha política e mudar a nossa história”, comentou.

Para o candidato, essa deverá ser a eleição mais importante de todos os tempos. “Porque é nela que nós vamos vencer e enterrar a velha política e trazer para nós um novo modelo de gestão, que dê resultados e cuide das pessoas que mais precisam…Seremos o prefeito de todos os rondonopolitano e não iremos separar a cidade entre nós e eles”, concluiu.

Sobre a pesquisa

Na modalidade estimulada, Pátio lidera com 44% das intenções de voto e Luizão com 28%. Já espontânea, Pátio aparece 42% das intenções de votos e Luizão com 22%, enquanto quando considerados somente os votos válidos, Pátio aparece com 48% e Luizão aparece com 30%.

A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, e a confiança de confiança é de 95%. A pesquisa Ibope/A Tribuna foi registrada no TRE com o número MT-07517/2020.