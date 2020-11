34% dos eleitores ainda não tem candidato a vereador, diz pesquisa Ibope/A Tribuna

Faltando dez dias para a eleição municipal deste ano, uma grande parte do eleitorado rondonopolitano parece ainda não ter escolhido um candidato a vereador para votar. Ao menos é o que concluiu a pesquisa Ibope/A Tribuna, que ouviu 406 eleitores entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro.

De acordo com os dados da pesquisa, cerca de um terço do eleitorado ainda escolheu um candidato a vereador, o que em parte pode ser explicado pelo grande número de candidatos a vereador, que mesmo com algumas desistências e impugnações, chegam a um total de 472 nomes, muitos destes novos na política e pouco conhecidos, o que acaba por confundir boa parte dos eleitores.

Essa mesma pesquisa, que é bom salientar que retrata apenas o momento e o local em que foi feita, servindo como referência, mas não podendo ser tratada como algo absoluto, mostra que um universo de 8% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo.

Mais lembrados

Segundo divulgado, foram citados pelos eleitores entrevistados um total de 120 candidatos a vereador, sendo que o atual presidente da Câmara, Cláudio da Farmácia (MDB) foi disparado o mais citado, com 4% das intenções de votos. Entre os atuais vereadores, também foram lembrados os nomes de Beto do Amendoim (PTB), Juary Miranda (SD) e Roni Magnani (SD), com 1% das intenções e voto cada um.

Os ex-vereadores Aristóteles Cadidé (Republicanos) e Dr. Manoel (SD) também foram citados por 1% dos eleitores e podem retornar ao Parlamento municipal.

Nomes como o do candidato Abelha, Adilson do Naboreiro, Cleverson Martins, Daniel da Farmácia, Domicio Ribeiro, Elida do Pedra 90, Investigador Gerson, Jose Carlos, Kalynka Meirelles, Kleber Neves, Marildes Ferreira, Noely, Ozeias Reis, Pastor Erlan Pereira, Reginaldo do sindicato e Valter Arantes também foram citados por 1% do eleitorado entrevistado.

Na pesquisa também aparecem nomes como Gerson, Luizão, Zé Carlos do Pátio, Zezinho e Claudio, todos lembrados por 1% dos eleitores entrevistados.

Os demais citados ficaram abaixo de 1% das intenções de voto, lembrando que a grande maioria dos candidatos, incluindo-se aí a maioria dos atuais vereadores, não foram citados na pesquisa, o que demonstra que apesar de usar critérios rigorosos, a pesquisa não é exata.

A margem de erro da pesquisa é de 5% para mais ou para menos, e a margem de confiança é de 95%. A pesquisa Ibope/A Tribuna foi registrada no TRE com o número MT-07517/2020.