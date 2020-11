ROTAM prende suspeitos com droga e dinheiro do tráfico

Dois suspeitos de 22 e 19 anos foram presos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (10), durante patrulhamento tático no bairro Jardim União em Várzea Grande-MT. Com eles foram apreendidas porções de substância análogas a maconha e cocaína. Além de R$ 2.250 reais em espécie.

De acordo com as informações, os policiais avistaram dois indivíduos em frente a uma residência, e estes ao perceberem a presença da equipe policial, demonstraram certo nervosismo, sendo que um deles correu para o interior do imóvel.

O outro suspeito, em posse de uma sacola, tentou fugir em uma motocicleta, porém ele foi detido.

Durante uma varredura no quintal, foi verificado que havia terra remexida e constatado que naquele local, havia enterrado meia barra de substancia análoga a maconha.

Os suspeitos detidos tem passagens por roubo e tráfico de drogas.