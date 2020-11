Agência bancária é interditada depois de funcionário ser diagnosticado com Covid-19

A agência do Banco Itaú localizado na Rua Fernando Coreia da Costa, em Rondonópolis, está interditada desde a semana passada, por conta de um funcionário que atua na agência ter contraído a Covid-19. Como a agência não possuía um plano de contingência e todos que trabalham no local tiveram contato com o funcionário doente, a mesma foi interditada pela própria direção e deve reabrir somente no próximo dia 2.

De acordo com Almir Araújo, diretor do Sindicato dos Bancários, a agência deve permanecer fechada durante o período para que seja desinfectada e para que os funcionários cumpram o período de quarentena, de 16 dias, e evitem dessa forma a possibilidade de infectar os clientes e outras pessoas. “As pessoas que por acaso tiverem algum assunto que precise ser tratado nessa agência, terá que procurar a agência que fica na (Rua) Dom Pedro II, próximo do Atacadão”, informou.

A orientação é que as pessoas utilizem o auto atendimento e procurem pelos canais digitais do banco, até que a situação seja normalizada.