A pedido da deputada Janaina, Fávaro destina R$ 2 milhões em emendas para Juara

Como forma de agradecimento à votação expressiva que obteve em Juara, cidade natal da deputada estadual Janaina Riva (MDB), o senador Carlos Fávaro (PSD), a pedido da parlamentar, anunciou na manhã desta terça-feira (24.11) a destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para pavimentação asfáltica no município.

A anúncio foi feito durante agenda da Secretaria de Estado de Infraestrutura com o prefeito reeleito Carlos Sirena, a deputada, o senador e o secretário Marcelo de Oliveira. “Eu estou aqui hoje para dar continuidade ao meu trabalho como senador e anunciar que estou destinando R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica urbana em Juara, como forma de agradecimento à votação expressiva que tive no município, através do empenho da deputada Janaina Riva de todos as lideranças que nos abraçaram lá”, disse.

De acordo com a deputada, a parceria com o senador é extremamente importante não só para o Vale do Arinos. “Esse alinhamento do senador com os deputados estaduais é extremamente importante para os municípios, principalmente para garantia de recursos para as regiões. A gente como deputado é quem costuma ouvir os anseios dos prefeitos e dos vereadores e sabemos exatamente qual a necessidade de cada localidade”, explica.

Janaina enalteceu a parceria que o governo do estado tem feito com os deputados federais e senadores para investimento. “Além dessa parceria do senador com os deputados, vale enaltecer a do governo do estado que tem chamado os parlamentares federais (deputados e senadores) e proposto para cada real de emenda destinada, o estado entra o mesmo valor equivalente. Isso faz com que grandes obras como por exemplo as de pontes de concreto como a sobre o Rio Juruena, sejam realizadas”, finalizou.