Abaixo-assinado pedindo recontratação de Johnny Depp chega a 250 mil assinaturas

Johnny Depp foi o grande responsável por dar vida ao caricato personagem Jack Sparrow na franquia ‘Piratas do Caribe‘. E após cinco produções, o ator se despediu do papel e não deve retornar para o próximo filme da franquia.

O motivo foi uma briga feia e pública com a atriz Amber Heard, que acusou o ator de agressão e ganhou o processo contra ele, fazendo com que os estúdios desistissem de contratá-lo e causando sua demissão de ‘Animais Fantásticos 3’.

Agora, um grupo de fãs saiu em defesa a Depp e pediu para a Disney manter o veterano no papel de Jack Sparrow.

A petição já está se aproximando das 250 mil assinaturas (meta estipulada pelo responsável da campanha).

“Johnny Depp saiu recentemente do papel do Capitão Jack Sparrow. Um dos motivos são seus problemas pessoais. Ele tem desempenhado esse papel desde 2003, quando o vimos pela primeira vez chegando ao Port Royal em seu barco com aquela música de fundo épica tocando. Mas você pode imaginar outra pessoa interpretando o personagem? Ou um filme sem Jack Sparrow? Mesmo que isso não signifique nada para você, por favor, assine esta petição para aqueles que REALMENTE querem Johnny Depp como seu Capitão do Pérola Negra!!”, pede o abaixo-assinado.

Se essa petição mudará a decisão do estúdio é incerto e pouco provável. Mas a manifestação pública conjunta gera efeitos interessantes e podem exercer um certo impacto. Quando a Disney decidiu demitir James Gunn, em virtude de seus antigos e polêmicos tweets, o fervoroso apoio generalizado dos internautas contribuiu diretamente para sua recontratação.

Margot Robbie irá estrelar o novo filme da franquia ‘Piratas do Caribe‘ – que será ambientado no mesmo mundo protagonizado por Johnny Depp como Jack Sparrow.

Christina Hodson (‘Aves de Rapina’) ficará a encargo do roteiro.

O longa-metragem não será o reboot da saga em questão. A história será “totalmente original” e com novos personagens e, seguindo os passos das produções originais, terá inspirações das atrações da Disneyland e do Disney World.

A notícia ainda reitera que este não é o único filme do universo pirata em desenvolvimento. A Casa Mouse também está trabalhando em um reboot com os roteiristas Ted Elliott e Craig Mazin. As obras não causarão interferência entre si.

O produtor Jerry Bruckheimer ficará responsável por ambos os projetos.

Robbie é conhecida por interpretar a icônica vilã Arlequina em ‘Esquadrão Suicida’ e ‘Aves de Rapina’. Ela foi indicada duas vezes ao Oscar por suas performances em ‘Eu, Tonya’ e em ‘O Escândalo’. Seus outros créditos incluem ‘O Lobo de Wall Street’, ‘Era Uma Vez em… Hollywood’ e ‘Mary Queen of Scotts’.