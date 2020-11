Abilio recua e evita confronto com Emanuel Pinheiro no debate

Abílio Junior (Podemos) e Emanuel Pinheiro (MDB) se encontraram hoje pela primeira vez no processo eleitoral para o debate com os candidatos a prefeito de Cuiabá na TV Vila Real, afiliada a RecordTV na capital de Mato Grosso.

Os dois são os melhores colocados em todas as pesquisas de intenção de votos, favoritos para o segundo turno e adversários históricos.

Se longe eles trocavam críticas pesadas, cara a cara, recuaram. Quem esperava um Abílio agressivo, indignado e partindo para o ataque se decepcionou.

As regras do debate permitiam perguntas entre candidatos, mas Abílio só escolheu Emanuel no final do programa. Questionou sobre um possível caso de esmeraldas falsas e recebeu de resposta provocação.

Emanuel chamou ele de “Abilinho” e disse que ele é inexperiente, apesar de ter boa vontade. Julier e Roberto França foram mais agressivos, por vezes o mediador precisou pedir para desligar o microfone de França, exaltado.

Questionado no final do debate sobre a “falta de emoção” e de confronto com Emanuel, Abílio disse que adotou a postura que estão exigindo dele, mais centrado.

Emanuel disse que os candidatos não tem propostas para Cuiabá, sabem apenas criticar o que foi feito.