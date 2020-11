Acidente entre moto e Corolla na Coophalis deixa entregador ferido

Um acidente envolvendo uma moto e um veículo Corolla deixou um entregador ferido. O acidente aconteceu logo após as 22 horas na Rua Sete Copas, no bairro Coophalis, próximo do posto da Polícia Militar.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma mulher dirigia o seu Corolla de cor branca pela Rua Sete Copas e, quando deu seta para virar na Rua Francisco J. Rodrigues, acabou colidindo de frente com o entregador, que vinha em sentido contrário em sua moto de modelo Titan 125 de cor vermelha.

O entregador, de 20 anos, sofreu escoriações leves pelo corpo e foi levado à unidade hospitalar para receber atendimento médico. Com a força do impacto, a frente do veículo Corolla ficou parcialmente destruída, mas a motorista não se feriu. já a moto do entregador ficou praticamente destruída.

A Polícia Militar logo chegou ao local, fazendo o isolamento da cena até que a Perícia Técnica da Polícia Civil realizasse o seu trabalho

Importante ressaltar que a motorista do Corolla em nenhum momento se afastou do local do acidente, dando toda a assistência para o entregador, inclusive acionando o Samu.