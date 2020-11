Acidente envolvendo carro e van deixa bombeiro aposentado preso às ferragens

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma van de transporte de passageiros deixou o motorista do carro ferido, que ficou preso nas ferragens e exigiu bastante trabalho dos bombeiros para ser retirado do veículo. O fato aconteceu por volta de 7h30 desse sábado (28), no cruzamento da Rua 15 de novembro com a Avenida Marechal Dutra, na região central de Rondonópolis.

De acordo com informações colhidas no local do acidente o motorista do veículo VW Saveiro de cor vermelha, o tenente aposentado do Corpo de Bombeiros Roma, seguia pela Rua 15 de novembro no momento em que foi surpreendido pela van, que vinha pela Marechal Dutra e se chocou violentamente contra seu veículo, deixando-o ferido e preso às ferragens.

Segundo o motorista da van, ele teria tomado todos os cuidados no cruzamento, mas ele não teria visto o veículo do bombeiro aposentado e acabou ficando com as pernas presas nas ferragens do veículo, mas aparentemente não teve ferimentos mais profundos e graves. Ele foi retirado das ferragens pelos bombeiros e encaminhado pelo Samu para receber cuidados médicos no Hospital Regional.

No momento do acidente, a van transportava apenas um passageiro e nem ele e nem o motorista da van ficaram feridos.