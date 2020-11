Acidente envolvendo duas motos deixa um gravemente ferido

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um dos envolvidos gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta de 9h30 da manhã desse sábado (28), entre os bairros Jardim Morumbi e Estrela Dalva, e o condutor do outro veículo também se feriu, mas com menor gravidade.

Segundo informações apuradas no local do acidente, o condutor de uma moto Honda Titan de cor vermelha seguia pela seguia pela Avenida Daniel Clemente, que é a continuação da Avenida Presidente Médici, após o viaduto, no sentido Centro/Rodovia do Peixe e, quando ia fazer o contorno para a Rua Maria de Oliveira, foi atingido violentamente por uma outra moto Titan de cor preta que seguia pelo mesmo sentido.

Com a força do impacto, o condutor da moto preta bateu com a cabeça no asfalto, tendo traumatismo craniano, perdendo bastante sangue no local, sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi encaminhado desacordado pelo Samu ao Hospital Regional em estado grave.

Já o condutor da moto vermelha se feriu com menos gravidade e foi encaminhado para a UPA para receber cuidados médicos.

