Acidente na Avenida Júlio Campos deixa vítimas presa às ferragens

Um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (26) no acesso da Rodovia dos Imigrantes, em direção à avenida Júlio Campos em Várzea Grande. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos.

Um caminhão caçamba caiu em um carro sedan, esmagando a frente do veículo. Vítimas ficaram presas as ferragens.

O Corpo de Bombeiros trabalha no local. Três pessoas que estavam no interior do veículo já foram levadas ao Pronto Socorro Municipal.

A qualquer momento mais informações.

Atualização ás 10h07

Milagre. As vítimas foram retiradas das ferragens com vida e encaminhadas ao Pronto Socorro de Várzea Grande. Existe a suspeita que o motorista do caminhão estaria bêbado.

O trânsito segue em meia pista na avenida Júlio Campos.