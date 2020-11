Acidente na Vila Olinda deixa motociclista ferido

Um acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira (16), no Bairro Vila Olinda em Rondonópolis.

Um veículo Volkswagen Gol de cor branca, seguia pela Avenida Arapongas, no sentido centro-bairro, e ao tentar virar para a Rua do Pombo, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda de cor preta, que seguia no sentido contrário.

O Gol ficou com a frente completamente destruída, e sem condições de trafegabilidade, mas, o seu condutor não teve ferimentos.

Já o condutor da moto, um senhor de aproximadamente 50 anos, não conseguiu se levantar, mesmo tentando por várias vezes.

O Samu foi chamado para o atendimento, e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.