Debate dos candidatos a prefeito de Rondonópolis

19h40 – O debate começou pontualmente às 19h40. Sete dos oitos candidatos a prefeito compareceram evento. Apenas o atual prefeito e candidato a reeleição José Carlos do Pátio não participou e até o momento e ainda não justificou a falta.

19h55- Os candidatos Coronel Bonoto e Kleber Amorim, Kleison Teixeira criticaram a falta do atual prefeito Zé Carlos do Pátio. Bonoto afirmou que ele está desrespeitando os eleitores e toda a população.

20h10 – Terminou o primeiro bloco do debate onde foram feitas aos candidatos perguntas enviadas pelos internautas. A maioria foi relacionada ao Rotativo Rondon, instabilidade politica, fraudes e corrupção.

20h16 – No 2º bloco, foram feitas perguntas entre os candidatos, com o sorteio do tema respeitando a sequência que foi sorteada momentos antes do início do debate. A ordem foi a seguinte: 1º: Coronel Bonoto; 2º: Kleber Amorim; 3º: Luizão; 4º: Thiago Muniz; 5º: Kleison Teixeira; 6º: Zé Carlos do Pátio; 7º: Cláudio Ferreira; 8º: Ubaldo Barros.

20h30 – No 3º bloco foi feito um sorteio dos candidatos que irão fazer as perguntas e o tema é livre. Após a resposta de 2 minuto, houve réplica de 1minuto e tréplica de também 1minuto.

20h45 – O 4º bloco também foi de perguntas livres. Os candidatos fizeram perguntas entre si. Foram abordados vários assuntos, entre eles os que têm afetado a população, como o gasto de dinheiro, falta de investimentos nos Distritos Industriais.

21h00 – O bloco final é das considerações de cada candidato. Cada um tem 2min para falar das propostas para a cidade.