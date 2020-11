Acompanhe os bastidores do debate com os candidatos a prefeito de Rondonópolis

Tudo pronto para a realização do debate promovido pela TV Record com os candidatos a prefeito de Rondonópolis. O debate começa às 19h40, mas os candidatos já começaram a chegar.

A recomendação é que os candidatos e apoiadores não provoquem aglomerações nas proximidades do local de realização do debate, para evitar a propagação do coronavírus.

18h24 – Cláudio Ferreira é o primeiro a chegar e se diz preparado para o debate

O candidato Cláudio Ferreira, da coligação “Quando os justos governam, o povo se alegra” (DC e Patriotas), foi o primeiro a chegar à sede do Grupo Agora para participar do debate com os candidatos a prefeito de Rondonópolis promovido pela TV Cidade, afiliada da Rede Record.

Cláudio Ferreira elogiou a iniciativa de promover o debate e se disse preparado para o embate de ideias. “Cria condições, dá ambiente para que todos os candidatos tenham condições de expor suas propostas. Nós temos que fazer isso, aprofundar os temas. A sociedade merece isso. Apesar que hoje nós temos outros mecanismos para os eleitores avaliarem, mais propriamente a mídia social, é muito importante possibilitar esse ambiente igualitário para que os candidatos tenham chance de expor suas propostas”, afirmou.

Ele disse que sua expectativa é que o eleitor use o debate como parâmetro para balizar a escolha do seu candidato. “Nossa candidatura é propositiva, queremos tratar dos temas, dos problemas que afligem Rondonópolis. Nós não queremos atacar as pessoas. Obviamente, se formos atacados vamos responder à altura, mas nosso propósito é apresentar nossas propostas”, concluiu.

18h39 – Bonoto elogia revista que é feita em todos que adentram local do debate

O candidato Vanderlei Bonoto, candidato do PRTB, foi o segundo a chegar para o debate e elogiou o esquema de segurança, que revistou todos que adentraram o local do debate, por questões de segurança e para evitar que algum candidato use algum ponto eletrônico ou algo assim, e que exigiu de todos o uso de máscaras e cuidados recomendados para evitar a propagação do coronavírus.

“É importante, necessário. Eu acho que o debate tem que ser todo mundo nas mesmas condições e não podemos ter nenhum tipo de ajuda externa. Eu acho que cada candidato tem que vir com seu pensamento, com sua ideia, com aquilo que foi planejado, para que a população possa realmente analisar os candidatos e escolher aquele que melhor os represente”, disse o candidato.

Ele disse ter a melhor das expectativas e afirmou que o debate é um importante espaço para a divulgação de suas propostas. “Nós não temos recursos de fundo eleitoral, do fundo partidário, não temos o tempo de televisão. Então, nesse momento o debate é muito importante para nós”, concluiu Bonoto.

18h47 – Thiago Muniz chega para o debate e fala sobre a importância do momento

O candidato Thiago Muniz foi o 3º a chegar ao local para o debate. Ele falou sobre a importância desse momento para toda a sociedade e para democracia em Rondonópolis. ” Esse é o momento de debater ideias, apresentar as propostas e mostrar ao eleitor o que é melhor para cidade.

“Quero aproveitar o Grupo AGORA pela realização desse evento, já que é um momento único em que toda a população poderá ver o quanto o seu candidato está preparado. Será uma festa de ideias” afirmou.

18h53 – Luiz Homem de Carvalho diz que espera sinceridade entre os candidatos

Luizão foi o 4º a chegar ao local do debate. Ele afirmou que esse é o momento dos eleitores verem a postura dos candidatos e como cada um se comporta. “Espero que todos sejam sinceros nesse debate, sejam discutidas ideias e todos conheçam a postura dos candidatos”, concluiu.

19h09 – Kleison Teixeira diz que espera debate centrado em ideias e projetos

O candidato Kleison Teixeira, do PSOL, afirmou que sua expectativa é que o debate seja centrado em ideias e projetos, o que no seu entendimento não está ocorrendo na campanha eleitoral. “Está um nível muito baixo e Rondonópolis não merece isso”, disparou.

19h14 – Mesmo antes do início, público já se aglomera em frene aos portões da Record

Mesmo antes do início do debate, um bom número de pessoas ligadas aos candidatos e campanhas eleitorais já se acotovelavam em frente aos portões da Rede Record, para assistir mais de perto e torcer pelo seu candidato.

Para Beatriz Oliveira, eleitora do candidato Thiago Muniz, esse é um momento único da democracia e ela disse ser importante para os eleitores a realização do mesmo. “Eu vim prestigiar esse momento tão importante. Em época de pandemia, a Record realizar esse debate tão importante, abrir as portas para a população, nós temos que prestigiar e nós preferimos vir aqui para a frente da TV”, disse.

19h19 – Ubaldo Barros diz que debate mostrará propostas que candidatos ainda não mostraram

O candidato Ubaldo Barros, do Cidadania, diz que sua expectativa é que todos os candidatos exponham seus projetos. “O que eu não vi de ninguém ainda. Eu só vejo essas pessoas gastando com pesquisas, fortunas para mostrar seus nomes. Mas propostas de verdade não aparecem”, disse.

19h30 – Kleber Amorim diz que debate será histórico

O candidato do PT, Kleber Amorim, disse que o debate será histórico para a cidade. “Vai ser um divisor de águas da história política de Rondonópolis. A partir de hoje, a gente vai transformar e vai ser a maior vitória da história política de Rondonópolis”, declarou.