Agora no Solidariedade, Reginaldo Santos não descarta candidatura à estadual

Reeleito para o seu quarto mandato, o vereador Reginaldo Santos, do Solidariedade, credita a sua vitória à Deus, ao empenho de sua família e aos muitos amigos que levantaram a sua bandeira e o reconduziram ao Legislativo rondonopolitano. Servidor público municipal de carreira, ele promete ajudar na gestão e cobrar a celeridade na execução de obras, e já coloca seu nome à disposição de seu partido para concorrer a um cargo estadual em 2022.

“Eu credito à minha vitória primeiro à Deus, depois à união da minha família, aos meus amigos, e aos amigos dos meus amigos, que foram o diferencial da nossa campanha”, declarou.

Reginaldo Santos diz que agora, como vereador da base do prefeito José Carlos do Pátio, pretende cobrar a conclusão de obras paralisadas e em andamento e falou sobre o futuro, não confirmando que pretende disputar novamente o cargo de deputado estadual, mas deixou em aberto a possibilidade. “Essa é uma situação que não depende só do querer da pessoa”, disse, enigmático, mas sem negar a possibilidade.

Assista a íntegra da entrevista: