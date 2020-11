Agricultor familiar tem espaço para se capacitar e vender seus produtos

O Centro de Comercialização e Capacitação da Agricultura Familiar, entregue pela prefeitura de Rondonópolis em dezembro passado, é um espaço para ser utilizado pelo pequeno produtor para se qualificar e vender seus produtos. Localizado ao lado do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o centro também abriga a nova sede administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

A construção do Centro de Comercialização começou ainda no ano de 2004 com recursos federais e contrapartida da prefeitura. Entretanto, ao longo do tempo a obra sofreu interrupções e somente foi concluída na atual gestão do prefeito José Carlos do Pátio (SD). “Este espaço será um instrumento de defesa do pequeno produtor, no qual iremos trabalhar um projeto de fortalecimento da agricultura familiar”, declarou o prefeito, candidato à reeleição pela Coligação Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social (PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB, Solidariedade e PV).

O Centro está localizado em uma área de cinco hectares. Possui auditório, sala de aula, dormitório e cozinha. Futuramente serão construídas as novas sedes da Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural) e do Indea (Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso). Parcerias firmadas com a UFR e com a Secitec (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação) por meio da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis permitirão a realização de cursos técnicos.

Dez câmaras frias foram instaladas para a armazenar a produção dos pequenos produtores, que terão a estrutura adequada para a comercialização. Alguns produtores e associações já começaram a fazer uso das câmaras frias para armazenar seus produtos, que são fornecidos às escolas que preparam os kits de merenda escolar distribuídos às famílias dos alunos durante a pandemia do novo coronavírus.

Também foi construído no Centro de Comercialização um laboratório de análise de alimentos, para garantir a certificação dos produtos de origem animal e vegetal e para que também os produtos saiam dali com qualidade sanitária. Parte dos equipamentos do laboratório já foi adquirido e os demais estão sendo comprados.