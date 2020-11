Água da chuva invade casas e provoca estragos no Quitéria Teruel

A forte chuva que se abateu sobre a cidade no início da noite dessa quarta-feira (18) alagou as ruas, inundou residências e causou estragos no bairro Quitéria Teruel, em Rondonópolis. Segundo moradores, a falta de um sistema de drenagem de águas da chuva seria a principal causa do problema.

“Quando foi feita a rua, não foi feito um sistema para dar vazão para a água, uma galeria. Aí, vem água dali do João de Barro e de outros bairros ali de cima e como não tem como escoar, vai tudo para dentro da minha casa”, contou a moradora Cláudia Martins de Oliveira Silva, que relatou que a mesma situação é vivida por outros moradores da vizinhança.

Além de ter a casa invadida pela água da chuva, ela conta que a mesma também arrasta uma grande quantidade de terra e entulhos, como pedaços do asfalto arrancado pela violência da água, troncos de árvores e outros.

“Eu não sei que fazer, pois já ergui minha calçada para ver se a água para de entrar na minha casa, mas não tem dado jeito. Dá dó”, completou a moradora, que cobrou providências do poder público e relatou ainda que teme por prejuízos maiores, o que só foi evitado porque no momento da chuva ela e seu esposo estavam em casa, que fica na Rua Maria Ferreira da Costa, no Residencial Violetas, que fica dentro do Quitéria Teruel.

Ela ainda enviou vídeos mostrando a grande enxurrada formada rapidamente pelas águas da chuva, que chegou a mais de um metro em alguns pontos e formaram um cenário assustador.