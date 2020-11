Aplicativo do MEC disponibiliza informações sobre comunidade escolar do país

O Clique Escola é o aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Educação que visa trazer transparência aos dados educacionais e financeiros de mais de 180 mil instituições de educação básica públicas e privadas do país. No aplicativo é possível encontrar informações como a nota de cada escola no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Seab) por ano, além de etapa de ensino e disciplina.

A ferramenta disponibiliza, também, a porcentagem de professores com curso superior por ano e etapa de ensino, a distorção idade-série por ano e etapa de ensino, as taxas de rendimento, aprovação, reprovação e abandono por etapa de ensino, entre outras informações relevantes para a comunidade escolar. O aplicativo já alcançou a marca de mais de 130 mil acessos. O número supera a meta inicial de 100 mil cliques.

Para desenvolver o programa, o MEC realizou uma consulta junto às comunidades escolares dos estabelecimentos públicos de educação básica, com mais de 43 mil diretores, professores e estudantes, sendo que 94% afirmaram que é importante a disponibilização de informações educacionais e financeiras em um aplicativo e 78,5% informaram que utilizariam o aplicativo. O Clique Escola está disponível para download, de forma gratuita, nas lojas Google Play e App Store.

“O Clique Escola tem como objetivo ser um canal de comunicação do MEC com as instituições de ensino. Ele contribui para alcançar as ações estratégicas do Plano Nacional da Educação (PNE) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), especialmente quando tratam da participação das comunidades escolar e local no acompanhamento e no controle social das ações e na transparência das informações sobre as escolas”, destaca a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Izabel Pessoa.