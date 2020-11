Após vencer câncer e passar por transplante de medula, líder do Roupa Nova é internado com Covid

Após enfrentar um câncer e passar por um transplante de medula, o vocalista e músico do Roupa Nova, Paulo César, o Paulinho, enfrenta uma nova batalha pela vida. Agora ele luta contra o agravamento do estado de saúde por conta do coronavírus.

Paulinho, 68 anos, teve uma piora em seu quadro de saúde e precisou ser hospitalizado novamente.

O músico chegou a ser entubado no Hospital Copa D’Or, do Rio de Janeiro.

No começo do mês passado, Paulinho recebeu alta após ficar 12 dias internado por conta de complicações em um transplante de medula.

A assessoria do Roupa Nova confirma que o integrante foi infectado pelo Covid e está tentando se recuperar.

O grupo agradece o carinho dos fãs e pede uma corrente de energia positiva para que Paulinho esteja de volta aos palcos em breve.