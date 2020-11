Arroz, batata e carne estão caros? Veja opções para mudar o cardápio

Arroz, carne, batata-inglesa, tomate e óleo de soja pesaram mais uma vez na cesta básica do consumidor, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divulgado pelo IBGE na terça-feira (24).

O indicador é considerado a prévia da inflação.

Em outubro, os preços registraram as seguintes altas:

Carnes (4,89%);

Arroz (8,29%);

Batata-inglesa;

Tomate (19,89%); e

Óleo de soja (14,85%).

“A alimentação continua sendo muito afetada porque os preços de itens importantes estão subindo em dólar e ainda tem uma parte da desvalorização cambial que ainda impacta na industrialização desses alimentos”, diz André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE.

Toda a cadeia que vem da soja, do milho e do trigo acaba chegando mais cara para o consumidor, de acordo com o economista, por causa do dólar e o câmbio.

Outro fator que deve começar a influenciar no preço dos alimentos é a proximidade do verão.

A pedido do R7 Economize, a nutricionista Adriana Stavro elaborou uma lista com alimentos que podem substituir os que registraram aumento de preço em outubro. Confira

Arroz e batata-inglesa

Abóbora;

Batata-doce;

Cuscuz marroquino;

Cuscuz de milho;

Inhame;

Macarrão;

Mandioca;

Mandioquinha (apesar de nem sempre estar mais barata); e

Quinoa.

Carnes

Carne suína;

Carne de segunda;

Peixes mais em conta (sardinha, linguado, pescada branca); e

Frango

Ovos

Óleo de soja

Há uma variedade de óleos nas prateleiras dos supermercados. Entre as opções, estão:

Óleo de girassol;

Óleo de milho; e

Óleo de canola.

“O brasileiro consome muito óleo. Com a alta do produto, pode ser uma boa oportunidade para reduzir isso.”