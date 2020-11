Bandidos abandonam veículo roubado após cerco da PM

A Polícia Militar conseguiu recuperar um veículo roubado na noite desta quinta-feira (05), após os criminosos abandonarem o carro no Anel Viário, próximo a MT-130, durante um cerco policial, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), uma das vítimas disse aos policiais que estava saindo de casa em uma motocicleta, quando foi abordada por três indivíduos no portão da residência por três indivíduos armados no Jardim Tropical.

Ainda segundo as informações, após entrarem no imóvel, os criminosos trancaram todas as pessoas no banheiro. Após alguns minutos dentro da casa, as vítimas ouviram o barulho do carro deixando a garagem. Logo em seguida, quebraram a porta do banheiro e acionaram a Polícia.

Com as informações do veículo, as guarnições conseguiram localizar o mesmo ao passar pelo Anel Viário de Rondonópolis. Após acompanhamento tático, dois suspeitos abandonaram o automóvel em via pública e fugiram.

O veículo foi entregue a vítima, juntamente com outros pertencem roubados da residência.