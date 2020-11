Bandidos invadem chácara e deixam as vítimas trancadas

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (23), após bandidos invadirem uma propriedade rural, localizada na MT-270, aproximadamente 14km de Rondonópolis-MT. Uma das vítimas contou que os suspeitos estavam encapuzados e armados.

Ainda segundo a vítima, ao abrir a porta da casa por volta das 04h da manhã se deparou com três indivíduos armados com revólver e pistola. Logo em seguida, as vítimas foram trancadas um dos quartos e os criminosos começaram a revirar os cômodos em busca de arma e dinheiro.

Logo depois, os suspeitos fugiram do local. As vítimas conseguiram abrir a porta e acionaram a Polícia Militar. Apesar de uma varredura policial pela região, até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.