Barga Rosa é eleito prefeito e vence o uso da máquina pública

Neste domingo (15), Waldeci Barga Rosa (DEM) e sua vice-prefeita Fátima Martini (DEM) consolidaram a vitória no município guiratinguense, uma disputa contra o uso da máquina pública e perseguições políticas.

Barga Rosa filiou-de pela primeira vez em um partido político neste ano de 2020, o empresário colocou pela primeira vez seu nome para uma disputa eleitoral e, com um histórico de bom gestor e honestidade se torna o novo prefeito de Guiratinga com apoio do Governador Mauro Mendes e da Ministra da Agricultura Tereza Cristina.

Barga Rosa fez 48,39% votos, Humberto Domingues (PSDB), o Bolinha, somou 48,17% e Adão do Gás (PP) 3,43%. De acordo com a pesquisa encomendada pelo candidato a porcentagem espontânea confere com a do cenário real 48,67% com uma margem de erro de 5,56% para mais ou para menos.

De acordo com o Barga Rosa, a vitória traça um novo rumo para os guiratinguenses. “Quando decidi ser candidato a prefeito eu sabia de todos os desafios, porque enfrentar um candidato a reeleição requer muito trabalho, foi o que fizemos, visitando casa por casa, indo de bairro em bairro, eu precisava me tornar mais conhecido e ao mesmo tempo precisava conhecer as demandas da cidade e ouvir as pessoas”, explicou Barga Rosa.

“Vamos fazer gestão e cuidar de toda a população, não importa se perdemos no Vale Rico, nós vamos trabalhar por eles, vamos fazer todo o esforço para colocar nosso plano de governo em ação. Queremos uma saúde que corresponda a necessidade das pessoas, o cidadão é cliente do município e será respeitado e atendido”, ratificou.

A vice-prefeita Fátima Martini, lembrou os dias de campanha. “Eu estive ao lado do Barga todos os dias. A união fez toda a diferença. A primeira-dama Maria Helena foi um dos pilares para essa campanha, estando ao lado do Barga motivando os nossos apoiadores que enfrentaram o sol quente e o cansaço, mas era tudo muito gratificante, temos compromisso, zelamos pelo nosso nome e vamos trabalhar com muita força por toda população”, ressaltou.

Segundo Barga Rosa, o próximo passo é formar a equipe de transição e fazer Guiratinga grande de novo.