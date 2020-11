Batida seguida de capotamento é registrada na Bandeirantes

Uma batida traseira seguida de capotamento foi registrada na região da Vila Operária na noite deste sábado (28). De acordo com as informações, a motorista de um veículo Voyage estacionou o carro na Avenida Bandeirantes, e seguiu para um lanche com toda a família.

Na sequência, o motorista de veículo Astra seguia sentido Jardim das Flores quando bateu na traseira do Voyage. O automóvel capotou e ficou com as quatro rodas para cima. Ninguém se feriu.

O isolamento da área foi feito pela Polícia Militar.