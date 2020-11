Bebê de 28 dias chega ao hospital com queimadura de ferro de passar

Um bebê de apenas 28 dias deu entrada no Pronto Atendimento Infantil de Rondonópolis com uma queimadura no rosto, provavelmente causada por um ferro de passar roupas.

De acordo com o boletim de ocorrência os médicos acionaram o Conselho Tutelar por que suspeitaram de maus tratos. Para os conselheiros, a mãe do bebê, que é menor de idade, disse que estava passando roupas quando colocou o recém nascido no sofá, pouco depois derrubou o ferro que atingiu incidentalmente o rosto dela. Destacando que buscou por socorro médico de forma imediata.

A Polícia Militar foi acionada, mas os policiais entenderam que seria necessário que a mãe permanecesse no hospital com o bebê para amamentação. Sendo assim os conselheiros tutelares foram até a delegacia e registraram o caso para que as devidas investigações sejam feitas.

De acordo com a equipe médica que atendeu o bebê as queimaduras são de primeiro e segundo grau.