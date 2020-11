Bélgica retoma aulas após férias prolongadas por onda de contágio

A Bélgica, um dos primeiros países a ser afetado pela segunda onda de contágio do novo coronavírus na Europa, retomou nesta segunda-feira (16) as aulas para crianças e adolescentes dos ensinos fundamental e médio, após duas semanas de férias escolares prolongadas.

Com incidência acumulada de 892 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, os alunos voltarão às salas em cinco dias por semana no início fundamental. Os adolescentes a partir de 14 anos, por sua vez, farão sistema alternado entre presença real e remota, pelo menos, até 18 de dezembro.

Redução nos contágios

Atualmente, a Bélgica tem uma redução de 47%, na comparação com a semana passada, no número de casos, e 22% na quantidade de internações. A entrada em unidades de terapia intensiva, no entanto, subiu 1%, e as mortes tiveram elevação de 7%.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país já teve total de 14.421 vítimas.

O número de pessoas internadas em UTIs dos hospitais belgas é de 1.439, quantidade interior a marca de 2 mil, considerada crítica pelas autoridades locais.

Na última sexta-feira, o primeiro-ministro do país, Alexader de Croo, garantiu que serão mantidas, por duas semanas a mais, pelo menos, as restrições vigentes, como o toque de recolher noturno, a obrigação do trabalho remoto, uso de máscaras, entre outras.