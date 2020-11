Biden abre vantagem na Pensilvânia e fica mais perto de ser eleito

No quarto dia de apuração dos votos nas eleições nos EUA, o democrata Joe Biden se mantém à frente em quatro Estados e pode superar a marca dos 270 delegados a qualquer momento.

No local que dá o maior número de delegados entre os que continuam indefinidos, a Pensilvânia, com 99% da apuração concluída, Biden abriu quase 29 mil votos (28.877) com números deste sábado (7), a maior vantagem até o momento sobre o republicano e atual presidente, Donald Trump.

Se Biden vencer na Pensilvânia, pode até perder nos outros três Estados em que também está à frente: Arizona, Geórgia e Nevada.