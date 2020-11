Biel, Juliano, Mateus e Tays são indicados à Roça

Durante a noite desta terça-feira (3) ocorreu a formação da oitava Roça desta temporada de A Fazenda 12. A Fazendeira Jakelyne indicou Juliano. Em seguida, a sede votou em Biel que, com sete votos, foi o mais votado e acabou ocupando o segundo banquinho da Roça.

Para completar o trio de roceiros, o fogo no feno aconteceu! Isso porque o Poder da Chama Vermelha, nas mãos de Lucas, deu o poder de indicação e o escolhido foi Mateus. Ou seja, os membros da baia ficaram imunes de serem puxados pelo mais votado, mas não da Roça. Para finalizar a votação, na dinâmica do Resta Um, quem sobrou foi Tays, completando assim, o quarteto de roceiros.

Lembrando que, o vencedor da Prova de Fogo, foi Lucas. O peão abriu o Lampião do Poder assim que começou a noite de votação e escolheu o Poder da Chama Vermelha. Dessa forma, optou em dar o Poder da Chama Verde para Lipe, que ficou imune no Resta Um e pôde escolher outro peão para fazer companhia nessa imunidade. A escolhida do digital influencer foi Lidi.

Sendo assim, os peões Biel, Mateus e Tays vão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (4) para evitar uma eliminação na próxima quinta-feira (5). Juliano não participará do desafio por ter sido vetado por Tays.