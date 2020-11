Black Friday impulsiona contratações temporárias no comércio

O comércio em Rondonópolis se prepara para mais uma edição da Black Friday, data que se tornou importante aliada do setor e que mais uma vez chega para alavancar as expectativas em vendas para o final do ano. Marcada para a próxima sexta-feira (27), a edição 2020 da festa impulsionou, desde a segunda semana deste mês, o período de contratações temporárias. No rumo da retomada econômica, a aposta dos lojistas é recompor o quadro de colaboradores e se equipar para gerar bons negócios.

Afetado pela pandemia no município, o comércio precisou cortar. De forma gradativa, porém, vem acumulando saldos positivos e confirmando as projeções de crescimento, especialmente em datas comemorativas. A exemplo, no feriado de 12 de outubro, segmentos como o de vestuário apresentaram melhora significativa de 5% na comparação com o mesmo período em 2019. Em tempos de coronavírus, o número foi comemorado.

“Nossa esperança é a de que cada rondonopolitano consiga engrenar na retomada econômica ainda nesta reta final de 2020, com datas importantes que movimentam os negócios e geram emprego e renda. Ao longo dos anos, a Black Friday vem se mostrando fundamental para os negócios em nível local, data em que muita gente aproveita, inclusive, para antecipar as compras de Natal”, analisa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança.

Contratações temporárias

Boa parte dos lojistas rondonopolitanos iniciou o mês de novembro abrindo vagas para recompor o quadro de colaboradores desfeito pela pandemia. Em uma pesquisa informal, a CDL de Rondonópolis ouviu empresários dos mais diversos setores e constatou: na contramão das adversidades e confiante na retomada econômica, no comércio local houve contratações temporárias.

Em média, de 7 a até 20 novos colaboradores dentro das empresas para esta reta final de 2020. Boa parte iniciada no último dia 17, os contratos seguem com duração até o dia 30 de dezembro. Parte destes novos funcionários no chamado regime de freelancer, outros com contratos diferenciados. Em ambos os casos, a efetivação após o término do prazo pode se concretizar se os números continuarem subindo. “Bom momento para oportunizar este cenário de melhora. No comércio, a primeira parcela do 13º deverá fazer a economia girar. Além disso, as pessoas estão retomando a confiança, dispostas a aproveitar bons descontos. O resultado imediato desta soma é a geração ou recuperação dos empregos perdidos”, completa Sperança.