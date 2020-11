Blairo Maggi vai com Emanuel Mauro Mendes deve anunciar apoio à Abilio

Depois do ex-prefeito Roberto França (Patri) anunciar apoio ao candidato Abilio Junior (Pode), o ex-governador Blairo Maggi (PP) e seu partido anunciaram apoio à reeleição do atual prefeito da capital, Emanuel Pinheiro (MDB), no segundo turno da eleição. O apoio seria uma retribuição ao apoio de Emanuel ao candidato eleito para o Senado, Carlos Fávaro, que agora deverá pedir votos para a reeleição de Emanuel.

Anteriormente, Roberto França e seu candidato a vice, Marcelo Bussiki, já havia anunciado a adesão ao nome de Abilio, que inclusive já procurou ao governador Mauro Mendes (DEM) em busca de seu apoio, o que deve ser anunciado em público nos próximos dias. Enquanto, isso o DEM, partido do governador, já anunciou seu apoio a Abilio.

Essa semana promete ser intensa nos bastidores, com Emanuel e Abilio correndo atrás de apoio político, principalmente dos demais candidatos derrotados no pleito do último dia 15, como o da candidata Gisela Simona (PROS), muito bem votada no primeiro turno.