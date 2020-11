“Bolsonaro quis achar que Mato Grosso era um curral” dispara Fávaro

O senador eleito por Mato Grosso, Carlos Fávaro, aproveitou a coletiva de imprensa realizada ontem (16) em Rondonópolis para alfinetar o presidente Bolsonaro e os candidatos apoiados por ele na campanha ao senado.

Ele foi direto ao assunto e falou “Bolsonaro quis achar que Mato Grosso era um curral, mas o estado mostrou que tem vontade própria” disparou.

Fávaro depois explicou que continua na base do presidente e que entende que essa foi uma decisão pessoal dele “Continuo na base, inclusive recebi ligações dos ministros e do Flávio Bolsonaro me parabenizando pela vitória, mas o presidente achou que podia escolher qualquer um, porém os eleitores mostraram que tem que ter serviço prestado para ganhar” concluiu.