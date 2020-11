BR-364 será interditada para detonação de rocha nesta terça-feira

Haverá interdição de tráfego na BR-364, na região da Serra do Tombador em Nobres – km 570, na tarde desta terça-feira (10), entre às 16h e às 16h30, para detonação de rochas. O bloqueio da rodovia é de responsabilidade da pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende à solicitação da Mineradora Reical. A Concessionária Rota do Oeste apoiará a operação de tráfego.

O fechamento total da pista é adotado pela PRF como forma de ampliar a segurança dos motoristas que percorrem o trecho da BR-364, que têm a visibilidade prejudicada pelo grande volume de poeira gerado pela detonação de rocha.

As equipes operacionais da Rota do Oeste atuarão na sinalização da rodovia e orientação de quem trafega pela região.

Os motoristas que tiverem o interesse em obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego devem entrar em contato com a Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.