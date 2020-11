Brasil tem três universidades entre as 10 melhores da América Latina

Entre as 10 melhores universidades da América Latina, três são brasileiras. O dado é do grupo QS Quacquarelli Symonds e mostra o ranking com instituições de ensino superior que se destacam em diferentes critérios avaliativos. Dentre as brasileiras, as melhores são a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para elencar as melhores instituições, o QS avalia a partir de critérios como: impacto e produtividade da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e internacionalização.

A partir disso, são avaliados a reputação acadêmica, reputação para o empregador, proporção de professores por alunos, quantos professores têm pós-doutorado, colaboração com pesquisas internacionais, citações em artigos científicos, média de artigos científicos publicados por professor e impacto na internet.

Ao todo, foram analisadas 410 universidades, sendo a maioria do Brasil. Em seguida vem o México, com 66 instituições, Argentina (42), Chile (40), e Peru (20). A Pontifícia Universidade Católica, do Chile, conquistou o primeiro lugar do ranking. Na primeira lista, a UFRJ não apareceu entre as 10 melhores da região. Confira abaixo as 10 melhores universidades da América Latina.