Briga esquenta pelo segundo lugar

Apesar de não haver segundo turno em Rondonópolis, a briga pelo segundo lugar no pleito eleitoral deste ano na cidade está quente. Isso porque tanto o candidato Luizão, que já apareceu numa “pesquisa” eleitoral em segundo lugar e hoje figura em terceiro, quanto Thiago Muniz, que hoje aparece em segundo nas pesquisas colado no prefeito e candidato à reeleição Zé do Pátio, querem chegar na reta final de campanha robustos para se qualificarem como aquele que pode vencer Pátio.

É de olho no voto anti-Pátio, que pode inclusive migrar de outras candidaturas, que Luizão e Thiago Muniz lutam pelo segundo posto nessa corrida sucessória. Ou seja: aquele que se consolidar perto de Pátio e com maiores chances de vencê-lo, devem receber uma enxurrada de votos de eleitores indecisos que rejeitam o atual prefeito e também daqueles eleitores que apoiam algum candidato que não tenha chance de vitória eleitoral e também rejeitem ao atual prefeito da cidade, o famoso voto útil.

Vamos aguardar…