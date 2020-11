‘Cake Boss’ diz que pode nunca mais voltar à confeitaria

Em entrevista ao site americano ET Online, Buddy Valastro, conhecido pelo seu programa “Cake Boss”, disse que seu futuro como confeiteiro pode estar com os dias contados. Isso porque o dono da Carlos Bakery sofreu um acidente doméstico em setembro e teve que passar por três cirurgias nas mãos.

O confeiteiro disse que se sente bem, mas que ainda tenta se recuperar do acidente. “Bem, estou me sentindo bem, sabe, sinto que estou de bom humor tentando olhar para o copo meio cheio e não para a parte meio vazia”, contou.

“Eu não sei o quanto vou ser capaz [de voltar a fazer bolos]. Mas posso garantir: se eu tiver de virar canhoto ou trabalhar em 30%, eu vou tentar fazer isso com todo o meu coração. Eu simplesmente não sei”, disse.

Segundo ele, a recuperação está sendo lenta e que sua mão ainda está sem grande parte da mobilidade que tinha. “Eu estou provavelmente em 10% a 15% da força que tinha. É uma questão de tempo para saber o que voltará.”

Buddy foi hospitalizado no dia 20 de setembro após um acidente na pista de boliche de sua casa devido um defeito que havia com o armador de pinos de boliche. Valastro tentou soltar o pino de boliche do mecanismo da gaiola, mas sua mão direita ficou presa lá dentro. Ele informou que não conseguiu tirar a mão a tempo da haste de metal do mecanismo espetar sua mão três vezes entre o dedo anelar e o médio.