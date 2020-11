Caminhão tomba em cima de veículo e condutora fica presa nas ferragens

Um caminhão baú, carregado de verduras, que seguia na Marechal Dutra acabou se envolvendo em um acidente com um veículo Fox seguia na rua Dom Pedro II, por volta das 5h da manhã deste sábado (14), em Rondonópolis-MT.

Segundo informações do motorista do caminhão, a condutora do veículo pequeno não teria respeitado o sinal vermelho. Na tentativa de evitar o acidente, ele fez uma manobra brusca e desta forma, tombando o caminhão em cima do veículo.

A condutora do FOX ficou presa às ferragens e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para que fosse retirada e socorrida pelo SAMU.

A mulher de 30 anos de idade foi encaminhada para o Hospital Regional com diversos ferimentos pelo corpo.