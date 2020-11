Candidata a vereadora é esfaqueada no portão de casa em Primavera do Leste

A candidata a vereador pelo Democratas (DEM), Adriana Dias Garcia – Adriana Eletricista – 43 anos, foi ferida com um canivete na madrugada desta terça-feira (02), no bairro Cristo Rei, em Primavera do Leste. Ela foi atender uma pessoa que pediu um santinho e quando foi entregar, foi atacada pelo sujeito que tentou esfaquear a candidata no pescoço.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (BO), Adriana estava dentro de casa quando ouviu chamarem ela pelo nome pedindo um santinho. Como pensou ser apenas um eleitor foi entregar para o indivíduo.

A candidata relata que, ao abrir o portão, um homem vestido todo de preto com coturno e balaclava (bandana tapando o rosto) a atacou com um canivete.

A vítima conseguiu colocar o braço na frente para impedir ser ferida no pescoço e acabou com o canivete cravado no braço, próximo ao ombro. Ela fechou o portão e correu para dentro da residência e pediu ajuda ao marido que a socorreu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela foi atendida e depois liberada. Suspeito não foi identificado.