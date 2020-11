Candidata a vice e esposa de candidato promovem baixaria pelas redes sociais

A empresária Marchiane Fritzen, candidata a vice-prefeita de Rondonópolis na chapa de Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, está vivendo um inferno astral nos últimos dias. Depois de ser apresentada para o eleitorado como a candidata jovem, empresária de sucesso e cheias de boas intenções para cuidar das pessoas, eis que ela se vê envolvida em denúncias de no passado ter cometido assédio moral contra ex-funcionários.

A acusação foi feita pelo também candidato a vice-prefeito Ibrahim Zaher durante um debate eleitoral e depois confirmada pela própria Marchiane. O fato não passou despercebido pela esposa de Ibrahim, Yasmine Zaher, que fez postagens em suas redes sociais comentando o assunto, postando inclusive uma cópia de um Boletim de Ocorrência narrando uma suposta agressão física da agora candidata contra uma filha, fato que teria ocorrido há alguns anos.

Nessa altura, a filha de Marchiane teria feito contato com Yasmine Zaher pelo pela rede social e contestado as alegações contra sua mãe, quando Yasmine disparou uma série de áudios em que chama a filha de ingênua e diz textualmente que Marchiane é podre, repetidas vezes.

A vice acabou indo para a delegacia registrar queixa contra a esposa de Ibrahim e usou as redes sociais para fazer uso político do fato e acusar quem divulgou as informações a seu respeito de quererem “denegrir” sua imagem, taxando isso de velha política, para depois pedir, entre lágrimas, que não envolvam sua família nas polêmicas da campanha eleitoral.

O assunto vem repercutindo muito nos bastidores da política local e ainda deve render bastante baixaria…como quase sempre acontece em pleitos eleitorais acirrados como o desse ano.